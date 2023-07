Instagram Martyny Wojciechowskiej. Sprawdź co nowego na jej Instagramie

Książka

CO CHCESZ POWIEDZIEĆ ŚWIATU

10 kobiet i 10 historii

Opowieść Marbelli Aguilar Sosa z Meksyku to opowieść o GODNOŚCI.

Larysa Mkhynia z Ukrainy to uosobienie słowa MIŁOŚĆ.

Jennifer Bricker-Bauer z USA pokazuje czym w życiu jest WDZIĘCZNOŚĆ.

Morena Herrera z Salwadoru opowiada o WALCE - tej o siebie i inne kobiety.

Historia Zeny Chahine z Libanu to historia o NADZIEI.

Opowieść Darlan Rukhin z Kenii to różne oblicza TOLERANCJI.

Massarat Misbah z Pakistanu walczy o PIĘKNO skrzywdzonych kobiet.

Młodziutka Ella Addison z Republiki Południowej Afryki pokazuje światu czym jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Fainy Sukenik z Izraela i temat WIARY

Pochodząca z Mauritiusa i mieszkająca w Polsce Corinne Klajda uczy, czym jest WYTRWAŁOŚĆ.

Wszystkie te kobiety spotkałam podczas swoich podróży na krańce świata i tutaj w Polsce.

Bo wyjątkowe historie czasem są tuż obok i tylko czekają na odkrycie.

Trzeba być otwartym na drugiego człowieka i nie przestawać być ciekawym.

Ktoś z Was już czytał książkę CO CHCESZ POWIEDZIEĆ ŚWIATU?

Która z tych historii jest Wam najbliższa lub najbardziej Was poruszyła?

A jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać

Przy okazji mam małą niespodziankę

PIERWSZE 50. ZAMÓWIONYCH KSIĄŻEK

będzie z autografem!

Na story wrzucam link

A Ty?

CO CHCESZ POWIEDZIEĆ ŚWIATU?

M.

