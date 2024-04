Jacek Borkowski ma piekielnie przystojnego syna! Jacek Junior ma już ponad 20 lat! Skóra zdjęta z ojca?

Burzliwe życie rodzinne Jacka Borkowskiego

Jacek Borkowski to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Popularny aktor i wokalista już od wielu lat cieszy się ogromną rozpoznawalnością. Wszystko zaczęło się w roku 1997 roku, kiedy to Jacek Borkowski wcielił się w rolę psychologa Piotra Rafalskiego w serialu „Klan”, za co widzowie uwielbiają go do dzisiaj! Nie jest tajemnicą, że o Jacku Borkowskim często mówi się nie tylko w kontekście jego aktorskiej kariery, ale także burzliwego życia prywatnego. Gwiazdor „Klanu” w ciągu swojej kariery zdążył się już czterokrotnie ożenić!

Pierwszą żoną Jacka Borkowskiego była Elżbieta Jasińska, z którą ożenił się zaraz po tym, jak ukończył studia w 1980 roku. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak zbyt długo. Kolejną żoną aktora została Katarzyna Borkowska. Z tego małżeństwa Jacek Borkowski ma urodzoną w 1983 roku córkę Karolinę. Pod 20 latach para postanowiła się jednak rozwieść. W 2009 roku gwiazdor „Klanu” wziął ślub z Magdaleną Gotowiecką. Nim jednak para stanęła na ślubnym kobiercu, przywitała na świecie dwójkę pociech - syna Jacka z 2003 i córkę Magdę z 2006 r. Trzecie małżeństwo aktora przerwała choroba i śmierć Magdaleny Gotowieckiej, która odeszła w 2016 roku w wieku 42 lat. Z kolei pod koniec 2023 roku Jacek Borkowski po raz czwarty stanął na ślubnym kobiercu. Jego małżonką tym razem została poznana zaledwie kilka miesięcy wcześniej z Jolanta Popławska.