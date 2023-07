Jak dziś wygląda córka Agustina Egurroli i Niny Tyrki? Carmen Egurrola ma już 14 lat i wyrosła na piękną dziewczynę! Wykapana mama?

Tak dziś wygląda córka Agustina Egurroli i Niny Tyrki

Agustin Egurrola to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Będący kubańskiego pochodzenia tancerz od lat uczestniczy w najsłynniejszych tanecznych przedsięwzięciach w naszym kraju. Widzowie mogli go oglądać m.in. jako jurora w „You Can Dance - Po prostu tańcz!” oraz „You Can Dance - Nowa generacja”. Tancerz wielokrotnie bywał również odpowiedzialny za oprawę taneczną w najpopularniejszych programach w Polsce. Jego układy taneczne można było nie raz podziwiać w „Tańcu z gwiazdami”, „Jaka to melodia?” czy „The Voice of Poland”.

Taniec od zawsze był największą życiową pasją Agustina Egurolli. Nic więc dziwnego, że w pewnym momencie jego serce mocniej zabiło do znanej tancerki i choreografki Niny Tyrki. Choć para nie zdecydowała się na sformalizowanie swojego związku, to w 2008 roku powitała na świecie córeczkę, której nadali imię Carmen. Choć związek tancerzy ostatecznie nie przetrwał próby czasu, to Agustin i Nina nie raz podkreślali, że córka jest dla nich najważniejsza. Carmen jednak nie jest jedynym dzieckiem Agustina Egurroli. W 2021 roku wraz ze swoją obecną żoną Dianą, powitał na świecie synka Oscara.