Jak się zmieniała Agnieszka Woźniak-Starak? Zawsze lubiła błyszczeć. Zobacz, jak wyglądała, gdy zaczynała zdobywać popularność

Agnieszka Woźniak-Starak lubi błyszczeć tam, gdzie się pojawia i to nie zmienia się od lat. Brokat, cekiny, koronki i falbanki to jej znak rozpoznawczy, w połączeniu z rockowymi elementami. Najbardziej stonowane i skromne kreacje pani Agnieszki to te do jazdy konnej, która jest jej ogromną pasją. Można wręcz powiedzieć, że dziennikarka kpi ze słynnego już i pełnego dyskrecji trendu old money, który charakteryzuje rodziny bogate od pokoleń. Ona, mimo małżeństwa z milionerem, wciąż pozostała tą samą dziewczyną z błyskiem w oku i zawadiackim stylem.