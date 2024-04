Jarosław Gugała rzadko kiedy chwali się żoną. Jak wygląda i kim jest Katarzyna Gugała?

Jarosław Gugała od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy Polsatu. Urodzony 13 kwietnia 1959 roku dziennikarz swoją medialną karierę dość późno, bo dopiero w 1990 roku. W latach młodości Jarosław Gugała pasjonował się muzyką. Wraz z kolegą ze studiów Filipem Łobodzińskim, którego większość telewidzów kojarzy z roli w serialu „Podróż za jeden uśmiech”, założyli grupę muzyczną Zespół Reprezentacyjny. W trakcie studiów grupa potrafiła zagrać nawet 100 koncertów rocznie. Po skończeniu studiów w 1985 r. Jarosław Gugała odbył zasadniczą służbę wojskową, po czym zarabiał na życie, koncertując ze swoim Zespołem Reprezentacyjnym.

W 1990 roku Jarosław Gugała rozpoczął pracę w nowo powstałych „Wiadomościach” w TVP1, najpierw jako reporter, później także wydawca i prezenter. Dziennikarz przez blisko 10 lat był jedną z największych publicystycznych gwiazd Telewizji Polskiej. Nieoczekiwanie w 1999 roku postanowił on objąć stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Urugwaju, gdzie pracował aż do 2003 r. Jako iberysta z wykształcenia świetnie odnalazł się w nowej roli. Choć proponowano mu przedłużenie pobytu, dziennikarz postanowił wrócić do kraju. Jednym z tego powodów była propozycja dołączenia do Polsatu, kolejnym tęsknota za rodziną i zatroszczenie się o studia swoich dzieci.