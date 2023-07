Katarzyna Glinka - Instagram. Co nowego u aktorki?

Uffff widzę, że udało mi się wywołać burzę w social mediach 😎

Kochani !!!!!

Pragnę wszystkich tak mocno zaangażowanych - oczywiście piszących w dobrej intencji. 🤣🤣

Uspokoić🙏 i jeszcze raz napisać - bo chyba w emocjach nie doczytali 😉😉

Po pierwsze KOCHAM moje dzieci również bez paska i często chwałę.

Kiedy popełniają błędy - rozmawiam z nimi i omawiamy to co się dzieje.

Nigdy nie zostawiam dzieci samych z tym co przezywają 🙌

Jestem ZAWSZE kiedy mnie potrzebują💙

No i cóż mogę powiedzieć złośliwcom —-

Filip jest zdolnym chłopcem - i na swoich social mediach - miałam ogormną przyjemność pochwalić się jego / naszym sukcesem.

Bo dla nas to sukces - powód do świętowania. I taki tez mieliśmy dzień💙

U niektórych z Was - jak widać - wylało się znów wiadro WŁASNYCH frustracji I efekt tzw LUSTRA.

To u Was zagrało niedokochane, niespełnione czy niechwalone MAŁE DZIECKO :(

To najczęściej są własne potrzeby, pragnienia, emocje z tym związane ale umiecie je wyrażać TYLKO W ZŁOŚCI I UMNIEJSZANIU :(

To do Was teraz dwa słowa/

Za dwa miesiące - nowy rok szkolny.

Pełen nowych możliwości !!!!!

Pracy z dzieckiem, własnego rozwoju, rozpoczęcia nowych studiów, zajęcia się czymś - w ogóle 😎😈

Zawsze możecie przestać układać INNYM życie, przestać zaglądać do ICH social mediów i na przykład założyć swoje 😇

Możecie ze swoim życiem zrobić WSZYSTKO 💫💫💫

Zamiast wstawiać smutne i obraźliwe komentarze - bo na nie szkoda WASZEGO życia 🙌🙌🙌

Gwarantuję, ze jeśli pochwalicie się swoimi i Waszych dzieci sukcesami - osobiście wstawię Wam SERDUSZKO 😉❤️

Będę gratulowała i cieszyła się razem z Wami waszymi sukcesami.

Bo o to w życiu chodzi - żeby sie wspierać i cieszyć tym, ze u kogoś jest dobrze 🙌🙌🙌❤️

To taka moja filozofia - łapcie 🙌💙

Naprawdę wtedy dzieje sie MAGIA 💫

Ściskam i dziękuję wszystkim za gratulacje !!!!

Jestem MEGA szczęśliwa i dumna !!!!!!

I lecę na próbę do teatru, żeby nie zawieźć tych, którzy będą mogli pojeździć po moim talencie 😎😎🙌

#hejt#instagram#stop#mowanienawiści#