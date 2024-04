Katarzyna Sowińska była jedną z najseksowniejszych polskich gwiazd. Dziś ma 42 lata i wciąż rozpala zmysły!

Co dziś robi Katarzyna Sowińska?

Katarzyna Sowińska była jedną z najgorętszych polskich gwiazd

Katarzyna Sowińska to postać, która swego czasu była na ustach wszystkich. Urodzona 22 lipca 1981 aktorka i modelka kilkanaście lat temu była jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd polskiego show-biznesu. Pierwsze lata jej kariery skupiały się na modelingu, jednak to jako aktorka zdobyła ona ogólnopolską rozpoznawalność. Po raz pierwszy dała się ona poznać szerszemu spektrum widzów w 2006 roku, kiedy to pojawiła się w obsadzie serialu „Kryminalni”. Od tego momentu Katarzyna Sowińska zaczęła coraz częściej gościć na szklanym ekranie i nie tylko.

Powabna celebrytka regularnie gościła na czerwonych dywanach, a także na okładkach czasopism, w tym m.in. w Playboy'u. Katarzyna Sowińska spełniała się nie tylko jako aktorka, ale także prezenterka telewizyjna. Można było ją oglądać w tej roli m.in. w MTV Polska czy podczas finału krajowych preselekcji 53. Konkursu Piosenki Eurowizji 2008. Widzowie mogą ją pamiętać również jako jedną z prowadzących słynne niegdyś show „Jak oni śpiewają?”.