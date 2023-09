„Klan". Serial na przestrzeni 25 lat musiał pożegnać wielu wspaniałych aktorów. Przypominamy tych, których nie ma już wśród nas

"Klan" to produkcja, o której wie każdy polski widz. Nie ma chyba osoby, która nigdy nie nuciłaby utworu "Życie jest nowelą". Przez lata słyszeliśmy go w czołówce serialu. Rodzinę Lubiczów znamy od 1997 roku. To wtedy zobaczyliśmy pierwszy odcinek tej historii. Serial jest regularnie emitowany dokładnie od 22 września. Od tamtego czasu dalej poznajemy kolejne wątki i postaci wielopokoleniowej rodziny. Przez tysiące odcinków przewijali się różni bohaterowie. Wielu z nich to postacie, które na dobre zagościły w kulturze masowej. Niektórych artystów z obsady niestety już z nami nie ma.