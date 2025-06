Maria chce jak najszybciej wziąć ślub z Salvadorem. Chłopak wciąż ma jednak ataki paniki i agresji po przeżyciach wojennych. W trakcie kłótni rzuca się na lokaja Mauro. Pokojówka Jana podsłuchuje rozmowę telefoniczną Jimeny. Żona Manuela zwierza się matce, że nic jej nie dolega. Chce tylko, by mąż bardziej o nią dbał. Catalina wybiera się do banku w ważnych sprawach La Promesy. Baronowa zastawia na nią pułapkę. Chce uwięzić dziedziczkę w pałacu, żeby zamiast niej do banku pojechał jej kochanek Lorenzo. Kucharki Simona i Candela chcą się odwdzięczyć nauczycielowi za lekcje, których im udziela. Zapraszają don Carlosa na kolację. Wykwintne menu ma przygotować Lope, a uczta ma się odbyć w gabinecie doni Pii - która nic o tym nie wie.