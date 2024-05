Lesław Żurek ma 19-letnią córkę! Zuzanna Żurek jest przepiękną modelką!

Kim jest Lesław Żurek?

Lesław Żurek to jeden z tych aktorów, których przedstawiać nie trzeba. Aktor urodził się 30 czerwca 1979 roku we Wrocławiu, natomiast w 2005 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Na teatralnych deskach zadebiutował rok później na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Lesław Żurek zaczął zachwycać publiczność już na początku swojej kariery. W 2005 roku zaczął grać w serialu „Egzamin z życia”, a także zaliczył filmowy debiut za sprawą „Ody do radości”. Widzowie zaczęli go uwielbiać, a gdy w 2008 roku zagrał w „Małej Moskwie” spotkał się z tak wielką skalą popularności, o jakiej wcześniej nawet nie marzył. Wielu widzów do dzisiaj ciepło wspomina ten serial. W tym samym roku zagrał także w udanych „Londyńczykach”, a kolejne lata przyniosły takie produkcje, jak m.in. „Mniejsze zło”, „Randka w ciemno”, „Przyjaciółki” czy „O mnie się nie martw”. Od kilku lat Lesław Żurek jest gwiazdą serialu „Barwy szczęścia”.