Lista przebojów - Spotify (25.08.2023). Jakie kawałki są największymi hitami?

Najnowsze hity na Spotify! Czy jest w艣r贸d nich przeb贸j What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]

Lista Przeboj贸w to zestawienie najgor臋tszych 馃敟 TOP20 muzycznych hit贸w, kt贸rymi 偶yje dzisiaj 艣wiat. Sprawd藕, czy 偶adne przeboje nie min臋艂y Twoich uszu 馃帶. Pos艂uchaj muzyki na YouTube albo w Spotify. Miejsce 3 nadal nale偶y do hitu Paint The Town Red. Kt贸re hity jeszcze zmieni艂y kolejno艣膰? Sprawd藕 najlepsze przeboje z listy 25.08.

Szukasz muzyki na dzi艣? Znajdziesz tu TOP20 najpopularniejszych piosenek. Kolejno艣膰 jest ustalana na podstawie liczby odtworze艅 poszczeg贸lnych hit贸w w serwisie Spotify. Teledyski pobieramy z serwisu YouTube, gdzie tak偶e mo偶esz cz臋sto pos艂ucha膰 ca艂ych piosenek. Kt贸re miejsce zajmuje dzi艣 Billie Eilish z przebojem "What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]"? Co sprawi艂o, 偶e utw贸r Daylight jest poza TOP20? Czy Peggy Gou nadal okupuje koniec listy? Lista Przeboj贸w - notowanie z 25.08.2023

Najpopularniejsze piosenki z listy przeboj贸w Oto najnowsze notowanie listy przeboj贸w z 25.08.2023. Czy s艂ucha艂e艣 ju偶 hitu: Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)? Piosenki mo偶esz pos艂ucha膰 na Spotify, teledysk mo偶esz zobaczy膰 na YouTube. Opr贸cz niej, na naszej li艣cie przeboj贸w znajdziesz te偶 inne przeboje, kt贸re wpadaj膮 w ucho. Kt贸re pozycje z naszej listy przeboj贸w trafi艂y w Tw贸j gust? Kt贸ry przeb贸j sprawia, 偶e Twoje serce bije mocniej? Przy kt贸rym Twoje nogi rw膮 si臋 do ta艅ca? Zapraszamy do naszej listy przeboj贸w! 1. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) Jung Kook, Latto

album: "Seven (feat. Latto)"

pozycja bez zmiany

2. Cruel Summer Taylor Swift

album: "Lover"

pozycja bez zmiany

3. Paint The Town Red Doja Cat

album: "Paint The Town Red"

pozycja bez zmiany

Lista przeboj贸w - TOP 7 poza podium Cho膰 te przeboje nie znalaz艂y si臋 na podium, to nadal s膮 bardzo wysoko. Nasza lista przeboj贸w pokazuje TOP20 hit贸w wpadaj膮cych w ucho, to jeszcze nawet nie po艂owa dzisiejszej porcji 艣wiatowej muzyki dla Ciebie. Kt贸ra piosenka jest najbardziej rytmiczna? Kt贸re miejsce na li艣cie przeboj贸w zajmuje utw贸r, kt贸ry naj艂atwiej za艣piewa膰? Kt贸ry przeb贸j jest dla Ciebie zaskoczeniem? Pos艂uchaj kolejnych miejsc z dzisiejszego notowania naszej listy przeboj贸w. 4. LALA Myke Towers

album: "LA VIDA ES UNA"

pozycja bez zmiany

5. What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] Billie Eilish

album: "What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"]"

pozycja bez zmiany

6. Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa

album: "Dance The Night (From Barbie The Album)"

pozycja bez zmiany

7. vampire Olivia Rodrigo

album: "vampire"

pozycja bez zmiany

8. Columbia Quevedo

album: "Columbia"

pozycja bez zmiany

9. fukumean Gunna

album: "a Gift & a Curse"

pozycja bez zmiany

10. QLONA KAROL G, Peso Pluma

album: "MA脩ANA SER脕 BONITO (BICHOTA SEASON)"

pozycja bez zmiany

Najnowsze przeboje Listy Przeboj贸w - 10 ostatnich hit贸w To ju偶 ostatnie 10 piosenek z dzisiejszego notowania listy przeboj贸w. Kt贸re hity spad艂y, a kt贸re pn膮 si臋 w g贸r臋 notowania listy? Czy znajd膮 si臋 tu przeboje, kt贸rych jeszcze nie s艂ucha艂a艣 b膮d藕 nie s艂ucha艂e艣? Czy 12. miejsce, kt贸re na naszej li艣cie przeboj贸w zajmuje obecnie Jung Kook, Latto, jest dla Ciebie zaskoczeniem? 11. Barbie World (with Aqua) [From Barbie The Album] Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua

album: "Barbie World (with Aqua) [From Barbie The Album]"

pozycja bez zmiany

12. Sprinter Dave, Central Cee

album: "Sprinter"

pozycja bez zmiany

13. Daylight David Kushner

album: "Daylight"

pozycja bez zmiany

14. Super Shy NewJeans

album: "NewJeans 'Super Shy'"

pozycja bez zmiany

15. WHERE SHE GOES Bad Bunny

album: "WHERE SHE GOES"

pozycja bez zmiany

16. As It Was Harry Styles

album: "Harry's House"

2聽馃敿

17. Kill Bill SZA

album: "SOS"

pozycja bez zmiany

18. Flowers Miley Cyrus

album: "Endless Summer Vacation"

1聽馃敿

19. bad idea right? Olivia Rodrigo

album: "bad idea right?"

3聽馃敾

20. (It Goes Like) Nanana - Edit Peggy Gou

album: "(It Goes Like) Nanana [Edit]"

pozycja bez zmiany

Lista Przeboj贸w, przeboje poza TOP20 Te trzy piosenki nie zmie艣ci艂y si臋 ju偶 w艣r贸d dwudziestu najlepszych hit贸w z naszej listy przeboj贸w. Czy inne piosenki by艂y po prostu lepsze? A mo偶e to zupe艂ne nowo艣ci, kt贸re dopiero zaczynaj膮 si臋 pi膮膰 w g贸r臋 listy przeboj贸w. Zobacz trzy muzyczne hity, kt贸re w dzisiejszym notowaniu listy przeboj贸w znalaz艂y si臋 w poczekalni. 21. Classy 101 Feid, Young Miko

album: "Classy 101"

1聽馃敿

22. MI EX TEN脥A RAZ脫N KAROL G

album: "MA脩ANA SER脕 BONITO (BICHOTA SEASON)"

1聽馃敾

23. LADY GAGA Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

album: "G脡NESIS"

pozycja bez zmiany

ZOBACZ KONIECZNIE 24 miejsca na wycieczk臋 z dzieckiem w Polsce [GALERIA]

Lista Przeboj贸w z 25.08.2023 - jak powstaje notowanie? Nasza lista przeboj贸w powstaje w oparciu o dane z playlisty Spotify Global. Spotify na bie偶膮co 艣ledzi, kt贸re hity s膮 jak cz臋sto odtwarzane i w ten spos贸b decyduje o kolejno艣ci przeboj贸w na li艣cie.

Dla Twojej wygody, wraz z piosenkami umieszczamy odtwarzacz Spotify, a tak偶e teledysk YouTube. Dzi臋ki temu mo偶esz nie tylko pos艂ucha膰 najnowszej muzyki, ale i zobaczy膰 towarzysz膮ce jej teledyski. Czy kt贸ry艣 hit z listy przeboj贸w wpad艂 Ci w ucho? Je艣li znalaz艂e艣 tu piosenk臋, kt贸ra przypad艂a Ci do gustu, koniecznie zostaw nam komentarz. By膰 mo偶e os贸b, kt贸re uwielbiaj膮 ten hit jest zdecydowanie wi臋cej? A mo偶e melodia kt贸rego艣 z przeboj贸w zupe艂nie do Ciebie nie przemawia? To niewa偶ne! Liczy si臋 tylko to, 偶e wszyscy kochamy 馃挅 muzyk臋 i trudno nam sobie wyobrazi膰 nasze 偶ycie bez niej. Czy lubisz nasz膮 list臋 przeboj贸w? Je艣li tak, wracaj do nas regularnie. Nasz膮 list臋 przeboj贸w od艣wie偶amy ka偶dego dnia. Dodaj nasz artyku艂 do ulubionych i codziennie ciesz si臋 艣wie偶膮 muzyk膮 z YouTube!