„M jak miłość” odcinek 1742. Andrzej traci klientów i dobrą reputację! Intryga Julii pozbawi go wszystkiego? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 1741. odcinku „M jak miłość”?

- Wiem, że cała ta sytuacja jest dla ciebie trudna... ale za parę miesięcy poczujesz się lepiej. W sanatorium postawią cię na nogi, wrócisz do pełnej sprawności, do pracy i wszystko będzie jak dawniej! Tylko daj sobie trochę czasu… - Ale ja już czuję się lepiej! Nosi mnie, a wszyscy obchodzą się ze mną jak ze zgniłym jajkiem... - Bo cię kochają, troszczą się o ciebie... I może trochę przesadzają, ale wiesz, że sytuacja była bardzo poważna. Nadal jest i nie możesz, nie powinieneś o tym zapominać...

Piotrek (Marcin Mroczek) będzie za to o krok od załamania – gdy uświadomi sobie, jak bardzo choroba odmieniła jego życie. Maria (Małgorzata Pieńkowska) zrobi jednak wszystko, by syna wesprzeć i pocieszyć.

Tadek stara się ponownie zbliżyć do Glorii, jednak ona go odpycha!

Później za to Kostecka znajdzie w mieszkaniu koleżanki należący do prawnika szalik, który od razu przekaże policji. A Budzyński (Krystian Wieczorek) zostanie ponownie przesłuchany - i zrozumie, że naprawdę ma kłopoty.

- Julia bała się mecenasa Budzyńskiego, była przez niego nękana i to on za tym wszystkim stoi… Tylko on!

- Czy ten szalik należy do pana?

- Możliwe. Wygląda jak szalik, który kiedyś zgubiłem.

- Kiedy pan go zgubił?

- Miesiąc temu, może dwa...

- W naszej ostatniej rozmowie twierdził pan, że w domu zaginionej nie był pan od jesieni zeszłego roku, czy tak? Więc jak ten pański szalik mógł znaleźć się w domu pani Malickiej? Bo tam właśnie został znaleziony…

- Jeśli to rzeczywiście mój szalik... nie potrafię tego wytłumaczyć.

- Tak jak wiadomości do Julii Malickiej z pańskiego numeru, której rzekomo pan nie wysłał?