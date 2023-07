Marta Manowska na Instagramie - najnowsze zdjęcia Marty. Zobacz, co u niej słychać

Przez ostatnie miesiące niewiele dni spędziłam w Warszawie

W każdej przerwie między zdjęciami wybieram półwysep

Ale…

Mimo poziomu rozkopania tego miasta są takie miejsca…

Kiedyś, gdy 13 lat temu, przyjechałam tu, była to Praga Północ. Niezmiennie przypomina mi ukochany Śląsk. Inżynierska, Ząbkowska, Opary Absurdu i Składu Butelek to były moje miejsca, z koncertami, ludźmi grającymi na bębnach, stąd blisko było na 2 wieże, gdzie sportowo i towarzysko spędzałam większość czasu

Potem przyszedł czas Saskiej, Śródmieścia, schodków nad Wisłą, które nadal lubię

A dziś? To w przeciwną stronę zmierzam, Konstancin, Świder, dziś Wawa Wake, rowery, woda. A na deser. Najukochańsza, moja Sadyba - to tu znalazłam swoje miejsce - i Skwer Starszych Panów 🤍

Warszawa, jak to mówią, da się lubić

Jest Sadyba, jest Półwysep, jest Zakopane

Moja Baza

Moje miejsce na ziemi, gdzie czuję sie szczęśliwa