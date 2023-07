Michał Piróg na Instagramie. Sprawdź najnowsze zdjęcia znanego celebryty

Alice: How long is forever ?

White Rabbit: Sometimes, just one second

Mówią, że człowiek człowiekowi będzie wrogiem zawsze, religia religii, biały czarnemu, czarny białemu, mężczyzna kobiecie, kościół niewiernym , terror jest bronią i koniecznością. Dla utrzymania władzy będą sięgać po władzę absolutną niczym za czasów inkwizycji. Zmieniać wolnych ludzi w potulne baranki, zastraszać i usypiać naszą czujność. Mówią, że tak było, jest i zawsze będzie.

Każde zawsze kiedyś się kończy…. Do października

#mood #future #aliceinwonderland #world