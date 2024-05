Mike Tyson ma piękną i sporo młodszą żonę! Lada chwila para będzie świętować 15. rocznicę ślubu!

Żona Mike'a Tysona to prawdziwa piękność!

Burzliwe życie Mike'a Tysona

Mike Tyson to postać, którą kojarzą nawet ci, co kompletnie nie interesują się światem boksu. Urodzony 30 czerwca 1966 w Nowym Jorku amerykański bokser od wielu lat uchodzi za żywą legendę tej dyscypliny sportu. Ma na swoim koncie m.in. dwukrotne mistrzostwo świata wszechwag zawodowców, a także pozostaje najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii w historii boksu zawodowego, zdobywając je w wieku zaledwie 20 lat. „Bestia” i „Żelazny Mike”, bo takie przydomki zyskał ze względu na swój niezwykle agresywny sposób walki, przez lata panował jako niekwestionowany mistrz świata w wadze ciężkiej.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk do dziś uchodzi za jednego z najpopularniejszych pięściarzy w naszym kraju. Prywatnie jest on ojcem trójki dzieci, w tym syna Cezarego, którym lata temu chętnie chwalił…

Mike Tyson zmieniał kobiety jak rękawiczki

Pierwsze dwa małżeństwa boksera wzbudzały masę kontrowersji. W 1988 roku Tyson, ożenił się z aktorką Robin Givens. To małżeństwo przetrwało zaledwie rok i zakończyło się oskarżeniem Tysona przez Givens i jej rodzinę o fizyczne znęcanie się nad nią. W 1997 roku Żelazny Mike, który w międzyczasie po raz pierwszy został ojcem, wziął drugi ślub. Tym razem z pediatrą Monicą Turner. Para doczekała się dwójki dzieci, zaś sam bokser na rok przed rozwodem po raz czwarty został ojcem. Urodzony w 2002 roku syn Miguel Leon nie był jednak dzieckiem jego drugiej żony. 14 stycznia 2003 Tyson i Turner rozwiedli się.

Andrzej Gołota to prawdziwa legenda. Pięściarz przez bardzo długie lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie, a jego walki dostarczyły emocji, których teraz nie…

Kim jest obecna żona Mike'a Tysona?

6 czerwca 2009 roku nastąpił przełomowy dzień w życiu Mike'a Tysona. To właśnie wtedy bokser po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką została młodsza od niego o 11 lat Lakiha „Kiki” Spicer , która nie tylko do dziś tworzy z nim szczęśliwe małżeństwo, ale także pomogła zmienić życie Bestii na lepsze.

Tyson razem z „Kiki” doczekał się dwóch pociech: urodzonej w 2008 roku córki Milan i syna Morocco, który pojawił się na świecie na początku 2011 roku. Co ciekawe, trzecia zona Tysona podobnie jak on sam, w przeszłości także popadała w konflikt z prawem. W 2008 roku skazano ją na sześć miesięcy więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Do więzienia trafiła w momencie, gdy spodziewała się pierwszego dziecka z Tysonem.

Mike Tyson nie ukrywa, że bardzo wiele zawdzięcza swojej żonie. To ona pomogła mu najważniejszej walce w jego życiu, tej z uzależnieniem. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy, ponieważ nie wiem, jakbym to przeżył - mówił swego czasu magazynowi „People”. Dzięki małżeństwu z „Kiki”, Żelazny Mike również dojrzał emocjonalnie, przestał być bawidamkiem i zaczął szanować kobiety.