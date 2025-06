Kuzey oskarża Alpera, że wszedł do pokoju kobiet rano, gdy te jeszcze spały. Cavidan próbuje załagodzić sytuację. Prawnik nakłania Bahar, aby dokładnie się zastanowiła, czy na pewno widziała mężczyznę, kiedy się wybudziła.



– Mówiłaś, że ktoś wszedł. Spójrz, to był on? – pyta Kuzey i wskazuje na Alpera.



– Nie wiem. Zobaczyłam kogoś, ale może to był tylko sen – stwierdza Bahar.



Alperowi udaje się uniknąć konsekwencji i dalej realizuje swój podstępny plan. Nadal próbuje uwieść Hulyę. Proponuje jej, aby znowu spotkali się niedaleko plaży. Kobieta chce się z nim zobaczyć sama, ale obawia się, że jej brat pozna prawdę. Prosi o pomoc Silę.



– Powiesz swoim, że masz coś do zrobienia i musisz kupić materiał. Dzięki temu również ja będę mogła spokojnie wyjść – proponuje Hulya.



– Tak, ale... – próbuje odpowiedzieć służąca.



– Wyjdziemy razem, mówiąc, że mamy jakieś sprawy. Wrócimy, zanim Kuzey zauważy, że nas nie ma – przedstawia swój plan siostra prawnika.



Ich rozmowę słyszy przypadkiem brat Hulyi. Kiedy ona i Sila wychodzą z domu, mężczyzna zaczyna je śledzić. Czy odkryje prawdę na temat relacji siostry z Alperem?