Najbliższe imieniny Danuty wypadają 1.10. Nie zapomnij złożyć życzeń bliskiej osobie

Danuta jest energiczną osobą, która ma swój temperament. Bardzo lubi poznawać świat poprzez czytanie książek w tej tematyce. Charakteryzuje ją pracowitość i dążenie do celu. Nie jest przesadną duszą towarzystwa, w grupie stoi na uboczu i nie wychyla się. Jest otwarta na pomoc innych. Ma w sobie poczucie bezpieczeństwa, dlatego przyciąga do siebie nowych znajomych. Danuta jest bardzo skrupulatna w swojej pracy. Ponadto jest opanowana i spokojna, co bardzo pomaga podczas wzmożonej stresującej atmosfery w pracy. Trzyma się swojego określonego planu i dokładnie go realizuje.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…