Najbliższe imieniny Eugenii wypadają 6.09. Nie zapomnij złożyć życzeń bliskiej osobie

Eugenia to prawdziwy wulkan energii. Jest otwarta, towarzyska i bardzo przyjacielska. Z nią nigdy nie można się nudzić, ciągle musi być w ruchu. Kocha podróże i odkrywanie świata. Nie uznaje wakacji spędzonych przy basenie. Dla niej podróże to odkrywanie i poznawanie obcych kultur. Zawsze wraca z ciekawymi historiami i pomysłami na egzotyczne dania. Z łatwością ulega miłosnym porywom. Z trudem wchodzi w stałe związki. Dla niej życie to nieustająca przygoda i ulotne chwile. Rozkochuje w sobie mężczyzn, a odchodząc pozostawia pustkę.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.