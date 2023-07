Najbliższe imieniny Heleny wypadają 31.07. Nie zapomnij złożyć życzeń bliskiej osobie

Jaka jest geneza imienia Helena?

Helena to imię, które pochodzi z języka greckiego. Helena imieniny obchodzi 2 marca, 23, 26 kwietnia, 4, 22 maja, 18, 31 lipca, 13, 18 sierpnia, 23 września, 4 listopada, 19 grudnia.

Helena to niezwykle delikatna i czuła kobieta. Bardzo ponętna, tajemnicza i zniewalająca. Ma duszę artystki. Jest kobietą towarzyską, ale zwykle pozostaje niedostępna. Mężczyźni szaleją na jej punkcie, za co inne kobiety traktują ją z rezerwą. Helena może wręcz przebierać w mężczyznach, dlatego jest bardzo kapryśna i czeka na księcia z bajki. Wybranek jej serca będzie prawdziwym szczęściarzem, gdyż jak Helena się zakocha to na dobre i na złe. Kluczem do zdobycia serca Heleny jest otoczenie jej opieką i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Przyjaciół nie szuka. Ludzi traktuje, jak w pionki we własnej grze. Helena jest intrygantką, która potrafi skłamać bez mrugnięcia okiem. Helena posiada niesamowite wyczucie piękna i estetyki, dlatego najlepiej czuje się w zawodach związanych ze sztuką. Potrafi pięknie pisać, przemawiać oraz prezentować się. Zawsze wie, gdzie warto pójść, co warto zobaczyć oraz jakie są nowości teatralne.