Najbliższe imieniny Karoliny wypadają 17.07. Nie zapomnij złożyć życzeń bliskiej osobie

Karolina jest wymarzoną córką, matką oraz żoną. Swoją matkę uważa za wzór. Gdy założy własną rodzinę będzie starała się być wzorem dla swoich dzieci. Jest cierpliwa i czeka na odpowiedniego wybranka, który zapewni jest stabilność i bezpieczeństwo. W związku szczególnie ceni sobie wsparcie, gdyż sama też jest podporą dla swojego mężczyzny. Partner świetnie się przy niej czuje, gdyż czuje się przy niej męski, ale gdy w jego życiu pojawiają się jakieś problemy czuje w żonie oparcie. O dom dba ze starannością oraz wkłada w to mnóstwo serca. Karolina jest bardzo sympatyczna i lubiana przez ludzi. Życie towarzyski jest jednak u niej na drugim planie. Nie lubi tłumów i imprez masowych. Stawia jedynie na wartościowe przyjaźnie. Zerwanych relacji, nie próbuje naprawić. W pracy jest bardzo sumienna i przykłada się do powierzonych jej obowiązków. Szybko się rozwija i uczy. Nauka sprawia jej ogromną przyjemność i satysfakcję. W życiu zawodowym wiele osiągnie.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!