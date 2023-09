Najbliższe imieniny Moniki wypadają 10.09. Nie zapomnij złożyć życzeń bliskiej osobie

Monika jest osobą, która lubi porządek. Cechuje ją upartość, zwłaszcza w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest niezależna oraz nie lubi skomplikowanych sytuacji. Bardzo lubi otaczać się gronem przyjaciół oraz chętnie zawiera nowe znajomości. Prowadzi sportowy tryb życia. W pracy jest zdecydowana i pewna siebie. Jest typem przywódczyni, która dobrze odnajduje się w pracy w grupie. Cechuje ją systematyczność oraz zorganizowanie, dzięki czemu z łatwością wykonuje powierzone jej zadania i obowiązki.

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!