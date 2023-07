Najpopularniejsze tureckie seriale. Te tytuły trzeba znać!

„Rozdarte serca” (2014-2017)Akcja serialu rozgrywa się współcześnie w Stambule. Główny wątek fabularny koncentruje się na dwóch obcych sobie rodzinach, które los połączył przypadkowo wskutek fatalnej pomyłki. Młoda i piękna Gulseren jest w zaawansowanej ciąży. Mieszka w ubogiej dzielnicy Stambułu. Pewnego dnia zostaje potrącona przez samochód prowadzony przez niedoświadczonego kierowcę. Kobieta, która spowodowała wypadek zabiera Gulseren do położonej w pobliżu prywatnej kliniki. Ma nadzieję, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności, bo poszkodowana z wdzięczności nie wniesie przeciwko niej oskarżenia. Druga bohaterka serialu to bardzo bogata Dilara Gurpinar, która mieszka w pięknej i ogromnej willi nad Bosforem. Dilara jest również w ciąży i ma rodzić w klinice, gdzie przebywa Gulseren. Obie kobiety trafiają w tym samym czasie na salę porodową i obie rodzą dziewczynki. Mają podobne nazwiska i pech chce, że roztargniona pielęgniarka zamienia noworodki. Mija 15 lat. Nastoletnie dziewczynki, Cansu i Hazal, nie mają pojęcia o swoim istnieniu i o swoich prawdziwych rodzicach. Ich życie bardzo się od siebie różni. Hazal mieszka z matką i ciotką w ciasnym mieszkaniu w starej kamienicy. Gulseren próbuje ułożyć sobie życie po rozstaniu z mężem, który ją zostawił. Choć pracuje ponad siły, pieniędzy w domu ciągle brakuje. Tymczasem Hazal marzy o lepszym życiu, wstydzi się, że pochodzi z biednej rodziny. Rówieśniczka Hazal, Cansu, wraz z bratem Ozanem i rodzicami mieszka w pięknej rezydencji. Ojciec i brat kochają ją ponad życie. Ambitna matka Cansu ma spore wymagania wobec córki, której trudno sprostać jej oczekiwaniom. Pewnego dnia dochodzi między nimi do kłótni na tym tle. Cansu ulega wypadkowi i trafia do szpitala.

materiały prasowe