Natalia Siwiec na Instagramie. Sprawdź, jakie nowe fotki udostępniła na swoim Instagramie

Opalenizna to coś co kocham!

Nie lubię jednak leżeć na słońcu, lubię efekt natychmiastowy, ciemny i nie narażając się na oparzenia skóry:)

Łapcie kod na moje ulubione produkty @tanexpert KOD : NATALIA20 (na wszytko do użytku domowego w tum przecenione produkty).

Dla mnie ta nowa pianka jest najlepsza bo od razu po posmarowaniu daje piękny bardzo ciemno brązowy efekt (ja smaruje się tak na plaże i oczywiście nie wchodzę do wody) po 8 h zmywam i efekt jest już bardziej naturalny. Pianka THE ONE ma nową Formułę

-przyjemny, perfumowany zapach podczas aplikacji kosmetyku;

ultra szybkie wchłanianie się pianki w skórę;

braku uczucia lepkości, już od pierwszych sekund użycia;

praktycznie brak odczuwalnego DHA, po aplikacji samoopalacza;

jeszcze lepszy efekt końcowy. :)

TanExpert THE ELEMENT 79