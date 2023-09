Nowe zdjęcia Macieja Dowbora na Instagramie. Co wrzucił Maciej?

A co to takiego?!🤔😜😎 Chcesz żyć w tropikach… zaakceptuj różne świństwa, które chcą z Tobą zamieszkać.👍👍😂 Swoją drogą to ciekawe, że jak @joannakoroniewska żarła w Tajlandii takie same tylko upieczone to wszystko było cacy, a teraz histeria i wrzaski na pół dzielnicy?!😂😂🤷‍♂️🤦‍♀️ Aśka twierdzi, że są ohydne i przenoszą groźne choroby… moim zdaniem są słodziutkie. 😜🔥 #lacucaracha #słodziak #gość #hiszpania #costadelsol