Opole 2025: Kto wystąpi na koncercie Premier? Pectus, Paulla, Bovska i inni. Zobaczcie, jakie utwory zaśpiewają gwiazdy na 62. KFPP w Opolu Karolina Głogowska

Pectus wystąpi na koncercie Premier podczas 62. KFPP w Opolu AKPA Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Koncert Premier jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nawiązuje on do najwcześniejszej formuły imprezy, która odbywa się w Polsce od ponad 60 lat. Jacy artyści wystąpią w tym roku i co zaśpiewają? Zobaczcie!