Sobotni wieczór - trzeci dzień 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej - będzie wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że tego dnia publiczność wyruszy w muzyczną podróż do czasów, gdy piosenek słuchało się z radia, kaset czy winyli, a domowe imprezy przeciągały się do białego rana. Koncert przeniesie widzów do epoki największych przebojów, pierwszych miłości i niezapomnianych chwil spędzonych przy muzyce.