Opole 2025: Tegoroczne SuperJedynki będą hołdem dla lat 90.! Co zaśpiewają gwiazdy? Zobaczcie, kto wystąpi podczas kultowego koncertu

62. KFPP rozpoczyna się już w czwartek 12 czerwca od dwóch oczekiwanych koncertów. Pierwszym z nich będą Debiuty, a drugim - po raz pierwszy w historii festiwalu - koncert hip-hopowy. Z kolei w piątek o godzinie 22:20 rozpoczną się kultowe już SuperJedynki! To wyjątkowa okazja do zobaczenia na scenie legendarnych artystów. W tym roku powrócimy wspomnieniami do lat 90.