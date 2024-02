Oto uczestnicy 9. edycji „Love Island. Wyspa miłości”! Kim są i jak wyglądają nowi islanderzy?

Nowa edycja „Love Island. Wyspa miłości” lada chwila w TV4

Fani programu „Love Island. Wyspa miłości” długo na to czekali. Już 4 marca o godzinie 22:00 na antenie TV4 rozpocznie się emisja 9. edycji programu, którą będzie można oglądać od poniedziałku do piątku i w każdą niedzielę przez najbliższe sześć tygodni.

Dziesięcioro singielek i singli zamieszka razem, by przeżyć wspólnie wyjątkowe chwile i znaleźć drugą połówkę. Będą nawiązywać przyjaźnie, łamać serca by wreszcie znaleźć miłość. Na Wyspie miłości czekają na nich duże wyzwania, romantyczne randki, gry i zabawy, dzięki którym z dnia na dzień będą się stawać sobie coraz bliżsi. Wyzwaniem dla zbudowanych relacji będą stale pojawiający się nowi atrakcyjni Islanderzy. Co kilka dni Wyspiątka połączą się w pary, a ci których uczucie nie zostanie odwzajemnione opuszczą Wyspę miłości. O losach uczestników będą decydować czasem oni sami, a także widzowie.