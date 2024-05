„Pierwsza miłość” odcinki 3828 - 3823. Będzie ślub! Basia porywa półprzytomnego Kacpra i zaciąga go przed ołtarz! [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Redakcja Telemagazyn

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach będzie się działo. Zakochana w Kacprze Basia bez skrupułów wykorzystuje jego amnezję. Faszeruje go lekami, aby ten nie odzyskał pamięci i zapomniał o Marysi. W końcu dochodzi do tego, że pielęgniarka porywa półprzytomnego Nowaczyka i prowadzi go przed ołtarz! Czy Marysi uda się przerwać ich ślub? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!