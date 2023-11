Program telewizyjny na czwartek, 02.11.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 02.11.2023 w TV?

Program tv na czwartek, 02.11.2023 r.:

Tony Lip jest pochodzącym z klasy robotniczej drobnym cwaniaczkiem z Bronksu. Mężczyzna zostaje szoferem Dona Shirleya, wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka pochodzenia afroamerykańskiego. Mężczyźni wyruszają razem w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko. Z czasem jednak okazuje się, że ich pełna przygód podróż staje się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

„Green Book” – TV Puls, godz. 20:00

Rodziny, które zostały wybrane do udziału w programie, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu w Elżbietą Romanowską na czele. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

„Nasz nowy dom” – Polsat, godz. 20:05