Program telewizyjny na czwartek, 05.10.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 05.10.2023 w TV?

Program tv na czwartek, 05.10.2023 r.:

Matt Murdock traci wzrok w wyniku wypadku. Młody mężczyzna, początkowo załamany kalectwem, stopniowo i dzięki intensywnym ćwiczeniom uzyskuje wyostrzenie innych zmysłów: dotyku, powonienia i słuchu. Niebawem spada nań kolejny cios - zabójstwo ojca. Matt postanawia poświęcić życie ściganiu przestępców. Kończy studia prawnicze i otwiera kancelarię adwokacką. Szybko orientuje się, że wymiar sprawiedliwości nie jest nieomylny. Dlatego nocą przeistacza się w superbohatera. Jako Daredevil rzuca wyzwanie największemu przestępcy.

„Daredevil” – Stopklatka, godz. 20:00

Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

„Nasz nowy dom” – Polsat, godz. 20:05