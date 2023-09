Program telewizyjny na czwartek, 07.09.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 07.09.2023 w TV?

Przed nami czwartek, 7 września. Dzisiaj w telewizji czeka na was szeroki wybór filmowych hitów, a także premierowy odcinek nowego sezonu „Nasz nowy dom”. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 07.09.2023.

Program tv na czwartek, 07.09.2023 r.: Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu z nową prowadzącą, Elą Romanowską. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

„Nasz nowy dom” – Polsat, godz. 20:05 Kolejny mecz piłkarskich eliminacji do Mistrzostw Europy w 2024 roku, w którym reprezentacja Polski podejmie na Stadionie Narodowym w Warszawie ostatnie w grupie Wyspy Owcze. Czy naszym zawodnikom uda się zmazać plamę po blamażu w Kiszyniowie, kiedy to sensacyjnie ulegli Mołdawii?

Mecz: Polska - Wyspy Owcze – TVP 1, godz. 20:35

Czas Apokalipsy to jeden z najgłośniejszych filmów świata opowiadających o wojnie w Wietnamie. Kapitan Benjaminj Willard otrzymuje rozkaz wyruszenia w górę rzeki Mekong, dotarcia do zbuntowanego pułkownika Waltera E. Kurtza (Marlon Brando), który w dalekiej dżungli założył własne państwo i zlikwidowania go. Podróż staje się metaforycznym przedstawieniem piekła porównywanym przez krytyków do dantejskich scen z Boskiej komedii. Film wywołał wielkie poruszenie na całym świecie, a kłopoty z jego produkcją doprowadziły do bankructwa wytwórnię Coppoli. W jednym z małych epizodów wystąpił wtedy nieznany aktor, Harrison Ford.

„Czas apokalipsy” – TVP Historia, godz. 20:55 Evelyn Salt jest niezwykle błyskotliwą i cenioną przez zwierzchników agentką CIA, która wiernie służy krajowi. Niespodziewanie nad jej głową zaczynają gromadzić się chmury. W czasie jednego z przesłuchań zostaje oskarżona przez rosyjskiego zdrajcę Orłowa o prowadzenie podwójnej gry. Mężczyzna twierdzi, że Evelyn jest w rzeczywistości uśpionym szpiegiem KGB i bierze udział w spisku, który ma doprowadzić do zniszczenia USA. Salt zostaje zmuszona do ucieczki. Jej śladem ruszają służby specjalne.

„Salt” – Super Polsat, godz. 21:00

Paige i Leo są młodym małżeństwem z Chicago. Ona jest początkującą rzeźbiarką, on - muzykiem, właścicielem studia nagrań. Pewnego dnia w ich saaba uderza ciężarówka. W wyniku urazu czaszki Paige traci pamięć. Mąż staje się dla niej obcym człowiekiem. Mentalnie kobieta cofa się do wieku licealnego. Marzy o karierze prawnika, nie może zrozumieć, dlaczego zerwała zaręczyny z Jeremym. Rita i Bill próbują odzyskać córkę, która przez lata nie utrzymywała z nimi kontaktu. Leo postanawia sprawić, by żona zakochała się w nim po raz drugi.

„I że cię nie opuszczę...” – Polsat, godz. 22:10 Studentka literatury Anastasia Steele przeprowadza wywiad z przedsiębiorcą i miliarderem Christianem Greyem. Dziewczyna jest zafascynowana przystojnym mężczyzną. Wkrótce Grey zjawia się w sklepie, w którym pracuje Anastasia. Władczy i skryty Christian wciąga ją w swój świat. Przygotowuje zakochaną dziewczynę do podpisania kontraktu, który pozwoli jej zostać jego kochanką.

„50 twarzy Greya” – TVN, godz. 22:40

Sprawdź pełny program telewizyjny na czwartek, 7.09.2023

Piknik Rowerowy Piaseczno