Program telewizyjny na czwartek, 10.08.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 10.08.2023 w TV?

Do luksusowego domu w centrum Nowego Jorku, należącego dawniej do ekscentrycznego milionera, wprowadza się Meg Altman z córką, Sarą. W mieszkaniu znajduje się "azyl" - opancerzone, zamykane na elektroniczny zamek pomieszczenie, w którym można schronić się na wypadek niebezpieczeństwa. Już pierwszej nocy Meg i córka muszą z niego skorzystać, ponieważ w domu pojawiają się włamywacze. Okazuje się, że celem rabusiów jest schron, w którym zmarły milioner ukrył coś cennego. „Azyl” – Polsat, godz. 22:45

Oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje wielkie marzenie - śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom. W rolę tytułową wcieliło się dwóch aktorów. Jakub Zając zagrał piosenkarza z początków jego kariery w latach 80. XX w. Krzysztof Czeczot wcielił się w rolę dojrzałego Zenka, osiągającego spektakularne sukcesy na scenie disco polo . „Zenek” – TV Puls, godz. 20:00

Siostry Kate i Maura Ellis przyjeżdżają do rodzinnego domu, by zabrać rzeczy ze swoich dawnych pokoi. Rodzice postanowili sprzedać posiadłość, w której kobiety spędziły dzieciństwo i młodość. Kate i Maura nie zamierzają rozstać się z ukochanym miejscem bez pożegnania. Postanawiają urządzić wielką imprezę, którą zapamiętają do końca życia.

„Siostry” – TVN, godz. 22:45

Widowiskowy thriller science-fiction oparty na serii popularnych gier komputerowych "Resident Evil". W tajnym podziemnym laboratorium ogromnego koncernu trwają prace nad niezwykle niebezpiecznym wirusem. Projekt wymyka się spod kontroli, a główny komputer odcina drogę ucieczki pracującym w bazie naukowcom. Alice i Rain wyruszają z oddziałem komandosów, by opanować sytuację. Agenci szybko odkrywają, że śmiercionośny wirus zamienił wszystkich pracowników placówki w zombie.

„Resident Evil” – Stopklatka, godz. 20:00