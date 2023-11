Program telewizyjny na czwartek, 16.11.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 16.11.2023 w TV?

Czasy starożytne. Zbliżają się igrzyska olimpijskie, w których po raz pierwszy w historii będą startować Rzymianie. Zwycięzca otrzyma rękę pięknej Iriny, córki greckiego króla Irytosa. Przybrany syn Cezara, Brutus, chcąc zdobyć księżniczkę, posyła na igrzyska najlepszych rzymskich sportowców. Uczucie do Iriny żywi także Gal Romantix, który od dawna śle do niej miłosne listy. Wie, że musi przystąpić do zawodów i wygrać, w przeciwnym razie jego marzenia legną w gruzach. Na pomoc spieszą mu przyjaciele, Asterix i Obelix. „Asterix na olimpiadzie” – TV Puls, godz. 20:00

Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

„Nasz nowy dom” – Polsat, godz. 20:05

Stany Zjednoczone, 1978 rok. Oszust Irving Rosenfeld zajmuje się sprzedażą fałszywych obrazów i pośredniczy w fikcyjnych pożyczkach. W działalności przestępczej pomaga mu piękna kochanka, Sydney Prosser. Niestety, ich dobra passa nie trwa długo. Pewnego dnia parę demaskuje ambitny agent FBI, Richie DiMaso. Grożąc więzieniem, zmusza Irvinga i Sydney do udziału w operacji antykorupcyjnej.

„Jak się skubie w Ameryce” – Super Polsat, godz. 21:05