Program telewizyjny na czwartek, 19.10.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 19.10.2023 w TV?

Program tv na czwartek, 19.10.2023 r.:

Warszawa, 1967 rok. Kamila Sakowicz pracuje na Uniwersytecie Warszawskim jako maszynistka. Jej narzeczonym jest Roman Rożek, który pracuje w SB. Przełożony Romana, pułkownik Wasiak, bezskutecznie próbuje rozpracować pracowników naukowych podejrzanych o syjonizm. Dowiaduje się, że ukochana Rożka jest zatrudniona w dziekanacie tego samego wydziału, na którym wykłada główny cel SB, profesor Adam Warczewski. Pułkownik zmusza Romana, aby namówił dziewczynę do współpracy. Pracując pod pseudonimem "Różyczka", Kamila uwodzi profesora.

„Różyczka” - Kino Polska, godz. 20:00

Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

„Nasz nowy dom” - Polsat, godz. 20:05