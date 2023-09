Program telewizyjny na czwartek, 21.09.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 21.09.2023 w TV?

Pod budynkiem telewizji Ankę i Miłosza zaczepia były mąż Malwiny. Oskarża ich o próbę odebrania mu syna. Inga jest zdruzgotana po odejściu Zuzy. Nie wychodzi z domu. Andrzej i Robert usiłują poprawić jej humor, ale kończy się to fiaskiem. Dagmar wykupił udziały Roberta. Inga postanawia na nowo otworzyć Nail Bar. Sytuacja pomiędzy nią i Wiktorem jest bardzo napięta. Po kolejnej kłótni z Wiktorem Patrycja w końcu postanawia poszukać pomocy lekarza. „Przyjaciółki” – Polsat, godz. 21:10

Magda mieszka w bloku; wychowuje wnuka, Kordiana. Mimo słabego zdrowia pracuje zawodowo, pomagając osobom starszym. Pasją zaraziła wnuka. Kordian jest wolontariuszem i stara się wspierać potrzebujących. Babcia i wnuk mają wspólne marzenie _ pragną, by z ich mieszkania zniknął grzyb, który rujnuje im zdrowie. Problemem jest też ciasna łazienka z wanną, z której Magdzie coraz trudniej korzystać. „Nasz nowy dom” – Polsat, godz. 20:05

Cztery przyjaciółki ze szkolnych czasów obiecują sobie, że łącząca ich więź nigdy nie zaniknie. Choć każda z nich idzie w inną stronę, a kontakty z roku na rok stają się rzadsze, ich relacje się nie zmieniają. Pewnego dnia postanawiają wyruszyć w podróż na festiwal do Nowego Orleanu. Przyjaźń rozbudza się na nowo, gdy ujawnia się nieposkromiona natura młodych kobiet.

„Laski na gigancie” – TVN 7, godz. 21:00

Deloris (Whoopi Goldberg) zyskała sławę, o której zawsze marzyła. Pewnego dnia odwiedzają ją jednak zaprzyjaźnione zakonnice ze zgromadzenia świętej Katarzyny i proszą o pomoc. Deloris zgadza się. Wkłada więc ponownie habit i zaczyna uczyć muzyki wyjątkowo trudną młodzież. Wysiłek kobiety nie idzie na marne, ponieważ z czasem zdobywa nawet zaufanie swoich uczniów. Wkrótce odkrywa też w nich talent wokalny i postanawia zgłosić ich do konkursu chórów. Co więcej, główna nagroda może pomóc w ocaleniu szkoły. Co z tego wyniknie?

„Zakonnica w przebraniu 2” – TV Puls, godz. 21:50