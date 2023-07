Program telewizyjny na czwartek, 27.07.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 27.07.2023 w TV?

Stany Zjednoczone, rok 1941. Dwaj przyjaciele - Rafe i Danny - służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się z wzajemnością w pielęgniarce Evelyn. Sielanka się kończy, gdy lotnik opuszcza Amerykę, by wziąć udział w bitwie o Anglię. Wkrótce przychodzi wiadomość o jego śmierci. Kilka miesięcy później Evelyn i Danny, którzy zostali przeniesieni do Pearl Harbor na Hawajach, nawiązują romans. Rafe niespodziewanie wraca. Tuż po jego przybyciu japońskie bomby spadają na Pearl Harbor. „Pearl Harbor” – Polsat, godz. 22:10

Rok 79. Pompeje to międzynarodowy port i najlepszy ośrodek wypoczynkowy w imperium. Przybywają tu obywatele z całego kraju. Niewolnik i gladiator Milo ma stoczyć walkę, która może mu dać wolność. Mógłby wtedy ubiegać się o rękę ukochanej Cassii, choć szanse miałby niewielkie, bo dziewczyna została przyrzeczona skorumpowanemu rzymskiemu generałowi. Podczas walki następuje wybuch Wezuwiusza. Miasto zalewają potoki lawy. Gladiator wydostaje się z areny, by uratować ukochaną. „Pompeje” – TVP 2, godz. 21:10

Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby przez miesiąc grać w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Robią to od pierwszej klasy szkoły podstawowej - ryzykując głowę, pracę i związki. Tym razem zabawa zbiega się w czasie z weselem jednego z niepokonanych graczy. Pozostali wierzą, że powinno go to w końcu uczynić łatwiejszym celem. On jednak wie, na co się zanosi i jest przygotowany.

„Berek” – TVN, godz. 22:40

Film dokumentalny o życiu Anny Przybylskiej. Zbudowany jest z wywiadów oraz niepublikowanych dotychczas materiałów z prywatnych archiwów, dzięki czemu można zobaczyć portret kobiety utrzymującej równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wspólne chwile z Anną Przybylską wspominają m.in. jej partner Jarosław Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz siostra, a także koledzy z planu filmowego: Michał Żebrowski, Anna Dereszowska, Jan Englert i reżyser Radosław Piwowarski.

„Ania” – TVP 1, godz. 20:35