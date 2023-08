Program telewizyjny na czwartek, 3.08.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 3.08.2023 w TV?

Program tv na czwartek, 3.08.2023 r.:

Pochodząca z Nowego Jorku Rachel jedzie ze swoim wieloletnim chłopakiem - Nickiem - do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Dziewczyna denerwuje się przed spotkaniem rodziców ukochanego. Przez przypadek odkrywa też wiele ciekawych szczegółów z życia Nicka. Nie dość, że pochodzi on z bardzo zamożnej rodziny, to jeszcze jest jednym z najbardziej pożądanych kawalerów w swoim kraju. Rachel jest na celowniku - panny z towarzystwa oraz sama matka Nicka nie życzą jej najlepiej. Sytuacja między kochankami zaczyna się komplikować.

„Bajecznie bogaci Azjaci” - TVN Fabuła, godz. 20:00

Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy. Tak Y. dociera do Sappiru, gdzie w lokalnej bibliotece ma się odbyć spotkanie wokół jego ostatniego filmu. Prawie wszystko jest tu martwe i zapomniane. Y. spotyka Yahalom, pracownicę Ministerstwa Kultury, która idzie na etyczny kompromis i swoją działalnością przywraca tam życie. Godzenie się na absurdy systemu ma jednak konsekwencje, które Y. prowokacyjnie wywleka na wierzch.

„Kolano Ahed” - Ale kino+, godz. 20:10