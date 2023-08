Program telewizyjny na czwartek, 31.08.2023. Co warto obejrzeć w czwartek, 31.08.2023 w TV?

John jest po rozwodzie, a miś Ted postanowił się ustatkować. Jego żoną jest kasjerka Tami-Lynn. Para planuje dziecko. Na drodze do ich szczęścia stają władze stanowe, które nie uznają Teda za pełnoprawnego obywatela. Ten postanawia pozwać stan Massachusetts. Pomagają mu w tym John oraz prawniczka Samantha L. Jackson. Ich starania kończą się porażką. Nie pozostaje im nic innego, jak tylko podróż do Nowego Jorku i zatrudnienie legendarnego adwokata, Meighana. „Ted 2” – TVN, godz. 22:45

Komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Święta Bożego Narodzenia w wielopokoleniowym domu państwa Stone z malowniczej Nowej Anglii. Najstarszy syn przywozi do domu narzeczoną, by przedstawić ją swym rodzicom, braciom i siostrom. Ekscentryczni Stone'owie witają swą potencjalną synową dopiętą na ostatni guzik, bezwzględną karierowiczkę z Nowego Jorku z zażenowaniem, powątpiewaniem, zaskoczeniem, wrogością i źle skrywaną pogardą. „Rodzinny dom wariatów” – Polsat, godz. 20:05

Arabski poeta Ahmed ibn Fahdlan zostaje zesłany przez sułtana za karę na daleką północ, do Europy. W drodze przyłącza się do napotkanej grupy wikingów. Z przerażeniem odkrywa, że ma wziąć udział w wyprawie przeciwko legendarnemu potworowi, który od wieków terroryzuje ich społeczność. Potwór zostanie pokonany przez dwunastu najlepszych wojowników, ale tylko wtedy, gdy przyłączy się do nich trzynasty, który nie jest wikingiem.

„Trzynasty wojownik” – TV 4, godz. 21:05

"Nerwowy", boss podhalańskiej mafii, jest wściekły, ponieważ jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli z komisariatu w Tczewie 120 kilogramów herbatki ziołowej. Liczyli, że w policyjnym magazynie znajdą marihuanę, ale ktoś ich ubiegł i uciekł z towarem. Całej sprawie bacznie przyglądają się agenci Dzik i Żubr z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt na wojewódzką skalę. W tym samym czasie na Pomorzu ktoś handluje doskonałej jakości narkotykami.

„Futro z misia” – TV Puls, godz. 21:50