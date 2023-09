Program telewizyjny na niedzielę, 10.09.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 10.09.2023 w TV? Redakcja Telemagazyn

Przed nami niedziela, 10 września. Dzisiaj w telewizji czeka na was szeroki wybór filmowych hitów, a także kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na niedzielę, 10.09.2023.