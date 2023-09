Program telewizyjny na niedzielę, 17.09.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 17.09.2023 w TV?

Wydarzenia z 1863 roku związane z powstaniem styczniowym odcisnęły piętno na losach rodziny Czertwanów. Kazimierz Orwid - właściciel pałacu w Poświciu - postanawia wziąć udział w zrywie narodowym i pomścić ojca, który zginął w powstaniu listopadowym. Orwid zostaje aresztowany przez Rosjan i wywieziony na Sybir. Do zarządzania majątkiem wyznacza swojego wuja, Pawła Czertwana. Na łożu śmierci Paweł przekazuje Pałac Orwidów swojemu synowi, Markowi. „Dewajtis” – TVP 1, godz. 20:20

Inspektor Lee ma zbadać okoliczności zamachu bombowego na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Hongkongu. W wyniku eksplozji zginęło dwóch urzędników. Lee może liczyć na pomoc detektywa Jamesa Cartera, który spędza tu wakacje. Tropem w śledztwie okazują się tajemnicze powiązania pomiędzy amerykańską i azjatycką siatką fałszerzy pieniędzy. By kontynuować dochodzenie, detektywi udają się do Las Vegas. Na miejscu muszą stawić czoło szefowi triady, Ricky'emu Tanowi. „Godziny szczytu 2” – TVN, godz. 22:40

11-letni Stet stracił matkę w wypadku samochodowym. Jego ojciec ukrywa przed żoną i córkami fakt, że ma syna z innego związku. Chłopiec trafia do elitarnego konserwatorium z internatem, gdzie jego talent wokalny zwraca uwagę wymagającego dyrygenta chóru, mistrza Carvelle. Chłopiec nie czuje się dobrze w nowym miejscu - jest rozżalony i zbuntowany. Nie dogaduje się ani z kolegami, ani z wychowawcami. Mądry Carvelle postanawia mu pomóc. „Chór” – TVP 2, godz. 22:50

Krypton jest na krawędzi zagłady, a w stolicy dochodzi do puczu, któremu przewodzi generał Zod. Naukowiec Jor-El kradnie informacje genetyczne na temat rasy zamieszkującej planetę i wysyła je w kapsule, w której znajduje się także jego syn. Rakieta dociera do Ziemi. Niemowlaka znajdują Martha i Jonathan Kentowie, którzy wychowują go jak syna. Clark dorasta i odkrywa swoje moce. Gdy na Ziemię przybywa generał Zod i grozi zniszczeniem planety, Clark postanawia stawić mu czoła.

„Człowiek ze stali” – TVN 7, godz. 20:00