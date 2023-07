Program telewizyjny na niedzielę, 23.07.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 23.07.2023 w TV?

Program tv na niedzielę, 23.07.2023 r.:

Prezes klubu sportowego "Tęcza" Ryszard Ochódzki, zwany Misiem, ma wyjechać do Londynu. Zostaje jednak zatrzymany, ponieważ z jego paszportu wyrwano kilka kartek. Ochódzki podejrzewa żonę, Irenę, która chciała uniemożliwić, a przynajmniej opóźnić jego wyjazd i dotrzeć do Londynu przed nim. Małżonkowie założyli bowiem przed laty konto w jednym z londyńskich banków. Odejście Ireny zmusiło ich do podzielenia posiadanych dóbr. Pieniędzmi zdeponowanymi za granicą żadne z nich nie chce się jednak dzielić z drugą stroną.

„Miś” - TVP 2, godz. 20:00

Neo jest uwięziony w tajemniczej stacji znajdującej się na ziemi niczyjej pomiędzy światem maszyn a Matriksem. Oba światy są celem niszczycielskich planów agenta Smitha. W tym czasie mieszkańcy Syjonu, ostatniej enklawy ludzkości, przygotowują się do obrony. Armia maszyn jest już bardzo blisko i za kilkanaście godzin zaatakuje miasto. Po długich negocjacjach z rządem Trinity i Morfeusz dostają zgodę, żeby uwolnić Neo. On wierzy, że jest w stanie ocalić Syjon przed zagładą.

„Matrix Rewolucje” - TVN 7, godz. 20:00