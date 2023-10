Program telewizyjny na niedzielę, 29.10.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 29.10.2023 w TV?

Sean Boswell daje się namówić na udział w ulicznym wyścigu samochodowym. Niebezpieczny pojedynek, w którym nagrodą jest dziewczyna rywala, wygrywa, ale zdewastowane samochody i szkody wyrządzone podczas rajdu ściągają na niego policję. Rozgoryczona matka Seana wysyła go do ojca mieszkającego w zapuszczonej dzielnicy Tokio. Chłopak czuje się tam samotny i wyobcowany. Na kilkupiętrowym parkingu obserwuje wyścig w formule "drifting", gdzie liczy się nie tylko szybkość, ale również umiejętność kontrolowania poślizgu. „Szybcy i wściekli: Tokio Drift” – TVN 7, godz. 20:00

Jubileuszowa, 10. edycja programu, w którym pięciu rolników szuka miłości życia. Mają wszystko - dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im tylko partnerki, która zechce dzielić z nimi radości i smutki dnia codziennego.

„Rolnik szuka żony” – TVP 1, godz. 21:20

Will Sawyer, weteran wojenny, był szefem jednostki FBI specjalizującej się w odbijaniu zakładników. Obecnie Will specjalizuje się w ochronie wieżowców. Mężczyzna udaje się do Chin, by zająć się kontrolą zabezpieczeń najwyższego i rzekomo najbezpieczniejszego wieżowca świata. Budowla staje w płomieniach. Will zostaje obarczony odpowiedzialnością za tragedię. Musi ocalić bliskich, którzy przebywają w budynku.

„Scyscraper: Drapacz chmur” – TVN, godz. 21:35