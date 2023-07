Program telewizyjny na niedzielę, 30.07.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 30.07.2023 w TV?

17-letnia Isabella Swan po rozwodzie rodziców zamieszkuje z ojcem. W nowej szkole poznaje Edwarda Cullena, który z nikim nie chce nawiązać bliższej znajomości. Zaintrygowana Bella nie zważa na jego ostrzeżenia, by trzymała się z daleka. W końcu chłopak wyznaje jej, że jest wampirem i od wieków żywi się krwią zwierząt. Wyjawienie prawdy sprawia, że zauroczenie nastolatki przeradza się w płomienne uczucie. Edward również zakochuje się w dziewczynie. Ich miłości zagraża jednak drapieżny instynkt, który chłopakowi coraz trudniej zwalczyć. „Zmierzch” – TVN, godz. 20:00

Dziewczyna ze wsi, Katarzyna Solska, stara się o przyjęcie na studia. Po egzaminach wraca do domu i dowiaduje się, że rodzice chcą ją wydać za bogatego sąsiada. Kasia wpada w rozpacz, próbuje się sprzeciwić decyzji rodziców, ale zostaje zamknięta w pokoju. W dniu wizyty narzeczonego ucieka przez okno i z poczty dzwoni na uczelnię. Otrzymuje mylną informację i jest przekonana, że nie została przyjęta na studia. Zrezygnowana wraca do domu i zgadza się na ślub. „Kogel-mogel” – TVP 2, godz. 20:00

Riggs i Murtaugh, choć skuteczni jako stróże prawa, zwykle narażają miasto na ogromne wydatki związane z naprawą wyrządzonych szkód. Dlatego władze policji w Los Angeles powierzają im stanowiska w administracji. Wkrótce ich obecność w pewnym śledztwie okazuje się niezbędna. Odnotowano kilka morderstw, których dokonano na ludziach powiązanych z azjatycką organizacją przestępczą. Początkujący detektyw Lee Butters zostaje przydzielony do pomocy Riggsowi i Murtaugh. „Zabójcza broń IV” – Metro, godz. 22:00

Jeden z najważniejszych filmów polskiej szkoły filmowej, nagrodzony Srebrną Palmą na festiwalu w Cannes. Dantejski koszmar powstańczego oddziału, który z opanowanego przez Niemców Mokotowa usiłuje kanałami przedrzeć się do Śródmieścia. „Kanał” – TVP Historia, godz. 21:25

San Francisco. Will Rodman pracuje w firmie farmaceutycznej. Marzy o stworzeniu regenerującego tkankę mózgową leku, który mógłby uzdrowić cierpiącego na Alzheimera ojca. Pod opiekę naukowca trafia szympans o imieniu Caesar. Na nim Will prowadzi badania, na które nie pozwala mu firma. Odnosi pierwsze sukcesy, jest o krok od wielkiego przełomu. Okazuje się, że skutkiem ubocznym leku jest wzrost inteligencji zwierzęcia. Caesara zaczyna rozumieć, że jego życie niewiele znaczy dla naukowców. Ppostanawia przeciwstawić się ludziom. „Geneza planety małp” – Polsat, godz. 22:05

Lekarz Jerry Peyser, ceniący spokojne rodzinne życie, wydaje córkę za mąż. Ma poznać rodziców przyszłego męża Melissy. Przeraża go wiadomość, że ojciec Marka jest oficerem operacyjnym CIA. Ekscentryczny Steve Tobias, mimo niemłodego wieku, ściga handlarzy bronią, porywaczy samolotów i szefów karteli narkotykowych, zakłócając przygotowania do wesela. W dodatku wciąga do akcji Jerry'ego. Doktor bierze udział w międzynarodowej aferze związanej z przemytem broni. Musi stawić czoła psychopacie, królowi czarnego rynku.

„Teściowie” – TVP 1, godz. 22:25