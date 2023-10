Program telewizyjny na piątek, 06.10.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 06.10.2023 w TV?

Zwycięzca każdego odcinka otrzymuje czek o wartości 10 000 złotych, który przekazuje na wybrany przez siebie cel charytatywny. W ostatnim odcinku, do którego przechodzi czterech najlepszych uczestników, finaliści samodzielnie wybierają gwiazdę, w którą się wcielą. Pozostali uczestnicy także pojawiają się na scenie, jednak nie liczą się w walce o zwycięstwo - występują w duetach. W wielkim finale poprzednia punktacja się nie liczy. Ważne są jedynie punkty od jury w ostatnim odcinku. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów, wygra czek o wartości 100 000 złotych, a następnie przekaże go na wybrany przez siebie cel charytatywny. „Twoja twarz brzmi znajomo” – Polsat, godz. 20:05

Superzłoczyńcy Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker i szajka nieobliczalnych oszustów z więzienia Belle Reve dołączają do ściśle tajnej jednostki specjalnej Task Force X. Trafiają na odległą i pełną niebezpieczeństw wyspę Corto Maltese. „Legion samobójców II” – TVN, godz. 20:00

W rajskiej scenerii hiszpańskiego Costa del Sol uczestnicy będą ulegali miłosnej rywalizacji. Nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji, rozterek oraz zamieszania, które wnosić będą pojawiający się nowi mieszkańcy willi. W finale o wygraną walczyć będą pary, które zaskarbią sobie największą sympatię widzów, a ci za pomocą aplikacji mobilnej będą mogli wpływać na to, co się dzieje w programie.

„Love Island. Wyspa miłości” – TV 4, godz. 21:00

Morderca, ukrywający się pod pseudonimem Obywatel, informuje organizatorów konkursu piękności, że tuż przed jego finałem podłoży bombę. FBI postanawia umieścić wśród finalistek agentkę, która udaremni zamach. Problem w tym, że wytypowana do tej roli Gracie Hart uważa konkursy za idiotyczny wymysł. Otrzymawszy jednak rozkaz, musi go wykonać. Do tajnej misji zostaje zwerbowany również stylista. Ma dokonać przemiany Gracie z chłopczycy w zjawiskową królową piękności.

„To nie tak, jak myślisz, kotku!” – TVN 7, godz. 22:45