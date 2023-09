Program telewizyjny na piątek, 08.09.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 08.09.2023 w TV?

Program tv na piątek, 08.09.2023 r.:

Łukasz przez długi czas zabiegał o względy Weroniki, lecz w dniu ślubu niespodziewanie dochodzi do rozstania pary. Przygotowania do wesela pochłonęły dużą sumę pieniędzy, więc impreza się odbywa mimo braku młodej pary. Jej nieobecność nie przeszkadza w zabawie zgromadzonym gościom. Nie do śmiechu jest rodzicom niedoszłych państwa młodych, którzy wzajemnie obarczają się winą za fiasko ślubu. Narasta konflikt, który ukazuje prawdziwe oblicza obu par.

„Teściowie” – TVN, godz. 20:00

Klaudia El Dursi zaprosiła kolejną grupę singli do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Uczestnicy programu mają tylko kilka dni, by stworzyć udane związki. Postarają się przetrwać cotygodniowe Rajskie Rozdania. Panama to idealna sceneria dla rodzących się uczuć, stanowi również tło dla miłosnych intryg, przyjacielskich układów i przemyślanych strategii. Nowi uczestnicy zaskoczą widzów.

„Hotel Paradise” – TVN 7, godz. 20:00