Program telewizyjny na piątek, 10.11.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 10.11.2023 w TV?

Program tv na piątek, 10.11.2023 r.:

Edward Gierek wciąż budzi w Polakach skrajne opinie. Film ukazuje historię jego życia widzianą oczami jego żony i matki. Widzowie przekonają się m.in., z kim Gierek się przyjaźnił, komu ufał, o czym marzył, kogo kochał, kto go zdradził. Polityka to brudna gra, ale gdy dotyka rodziny, cena okazuje się zbyt duża do zapłacenia.

„Gierek” - Polsat, godz. 20:00

Uzbrojony tylko w jedno słowo - Tenet - bohater wkracza w świat międzynarodowych szpiegów i toczy walkę o niebagatelną stawkę - ocalenie ludzkości. Jego zadanie, jak się okazuje, nie mieści się w czasie rzeczywistym i konieczne jest skorzystanie ze zjawiska inwersji. Wysokobudżetowy film science-fiction autorstwa wizjonera współczesnej kinematografii. Reżyser był pięciokrotnie nominowany do Nagrody Akademii Filmowej, a produkcja została doceniona Oscarem za efekty specjalne.

„Tenet” - TVN, godz. 20:00