Program telewizyjny na piątek, 1.09.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 1 września?

Program tv na piątek, 1.09.2023 r.:

Latem 1939 r. "Rudy", "Zośka" i "Alek" kończą liceum. We wrześniu wybucha wojna. Przyjaciele podejmują walkę z okupantem. Organizują akcje "małego sabotażu", z czasem przechodzą do Grup Szturmowych, gdzie obejmują dowództwo. Stają się żołnierzami, muszą zabijać. W 1943 r. gestapo aresztuje "Rudego" i jego ojca. Pomimo tortur "Rudy" milczy. Koledzy postanawiają go odbić. Po słynnej Akcji pod Arsenałem umiera "Alek". Tego dnia umiera też "Rudy". W odwecie za atak Niemcy rozstrzeliwują 140 Polaków i Żydów. "Zośka" ginie kilka miesięcy później.

„Kamienie na szaniec” - TVP Kultura, godz. 20:00

Kolejna edycja programu, w którym gwiazdy prezentują umiejętności wokalne i aktorskie, wcielając się w oryginalnych wykonawców utworów. Wystąpi także osoba wyłoniona w drodze castingu.

„Twoja twarz brzmi znajomo” - Polsat, godz. 20:05