Program telewizyjny na piątek, 13.10.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 13.10.2023 w TV?

Program tv na piątek, 13.10.2023 r.:

Dowodzony przez kapitana Leo Davidsona statek kosmiczny wpada w pętlę czasową i ląduje na planecie przypominającej Ziemię. Wkrótce okazuje się, że w tym miejscu rządzą inteligentne małpy, a ludzie zostali zdegradowani do roli niewolników. Jeden z przywódców, generał Thade, dąży do eksterminacji rodzaju ludzkiego. Są jednak małpy, które doceniają umiejętności ludzi, a jedną z nich jest Ari. Z jej pomocą Davidson staje do walki, w której stawką jest ocalenie ludzkości.

„Planeta małp” – Super Polsat, godz. 20:00

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia znajomości Patryka Galewskiego z księdzem Janem Kaczkowskim. Po włamaniu do domu w małym mieście Patryk zostaje skazany na prace społeczne w puckim hospicjum. Tu poznaje księdza Kaczkowskiego, który angażuje młodych buntowników w pomoc śmiertelnie chorym. W pracy duchowny skupia się na bliskości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Dzięki poczuciu humoru zyskuje popularność. Wkrótce sam zostaje pacjentem hospicjum.

„Johnny” – TVN, godz. 20:00