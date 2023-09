Program telewizyjny na piątek, 15.09.2023. Co warto obejrzeć w piątek, 15.09.2023 w TV?

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie. Do porozumienia stron jednak daleko. Zajadłe spory sąsiadów, ciągnące się kilkadziesiąt lat, kończą się wreszcie dzięki Witii, synowi Pawlaka, i Jadźce, córce Kargula. „Sami swoi” – TVP 1, godz. 21:30

Trzej księża co roku spotykają się w rocznicę wypadku, z którego cudem uszli z życiem. Każdy z mężczyzn zajmuje inne miejsce w kościelnej hierarchii. Lisowski chce zrobić karierę w Watykanie, ale na jego drodze do sukcesu stoi arcybiskup Mordowicz, chcący wybudować największe sanktuarium w Polsce. Ksiądz Trybus jest wiejskim proboszczem, który ulega przyziemnym słabościom. Kukuła boryka się z utratą zaufania parafian. Kolejne wydarzenia odcisną piętno na życiu każdego z nich. „Kler” – TVN, godz. 20:00

Sean Archer, agent FBI, od lat żywi nienawiść do terrorysty Castora Troya, który zabił jego synka. Bandyta zostaje ciężko ranny, zapada w śpiączkę. Podłożył w nieznanym miejscu bombę, która ma wybuchnąć za sześć dni. By poznać lokalizację, Sean postanawia upodobnić się do Troya. Gdy z powodzeniem odgrywa jego rolę, prawdziwy Troy budzi się w szpitalu.

„Bez twarzy” – TV Puls, godz. 20:00